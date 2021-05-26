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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة

من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
06:11 PM

تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة

من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.

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