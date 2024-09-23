حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنئون القيادة باليوم الوطني

في برقيات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقيات تهنئة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعربوا في برقياتهم عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة؛ مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية، شملت مختلف الميادين؛ متمنين لأخيهم خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- برقيات تهنئة مماثلة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.