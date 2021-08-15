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"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 192 طناً من السلال الغذائية في حجة

أكثر من 3700 مستفيد من العيادات الطبية للمركز في الخوخة بمحافظة الحديدة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 192 طناً و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجاً في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

في سياق متصل، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.782 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.716 فرداً، وقسم الطوارئ 518 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 430 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 89 فرداً، وعيادة التحصين 17 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 337 مستفيداً، وقسم علاج الإصابات 191 شخصاً، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 243 فرداً، وعيادة الأطفال 237 فرداً.

فيما أجري الفحص المخبري لـ2.740 مريضاً، وصُرفت الأدوية لـ2.609 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.312 شخصاً، وقسم التنويم حالتين اثنتين، وقسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 28 مستفيداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 192 طناً من السلال الغذائية في حجة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 192 طناً و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجاً في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

في سياق متصل، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.782 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.716 فرداً، وقسم الطوارئ 518 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 430 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 89 فرداً، وعيادة التحصين 17 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 337 مستفيداً، وقسم علاج الإصابات 191 شخصاً، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 243 فرداً، وعيادة الأطفال 237 فرداً.

فيما أجري الفحص المخبري لـ2.740 مريضاً، وصُرفت الأدوية لـ2.609 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.312 شخصاً، وقسم التنويم حالتين اثنتين، وقسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 28 مستفيداً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
04:59 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
06:23 PM

"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 192 طناً من السلال الغذائية في حجة

أكثر من 3700 مستفيد من العيادات الطبية للمركز في الخوخة بمحافظة الحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 192 طناً و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجاً في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

في سياق متصل، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.782 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.716 فرداً، وقسم الطوارئ 518 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 430 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 89 فرداً، وعيادة التحصين 17 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 337 مستفيداً، وقسم علاج الإصابات 191 شخصاً، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 243 فرداً، وعيادة الأطفال 237 فرداً.

فيما أجري الفحص المخبري لـ2.740 مريضاً، وصُرفت الأدوية لـ2.609 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.312 شخصاً، وقسم التنويم حالتين اثنتين، وقسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 28 مستفيداً.

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