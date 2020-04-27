حاكم نيويورك: من المحتمل تمديد أمر البقاء في المنازل إلى ما بعد 15 مايو

قال: 337 من سكان الولاية لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة

قال حاكم نيويورك آندرو كومو اليوم الاثنين إن من المحتمل أن يتم تمديد أمر البقاء في المنازل إلى ما بعد 15 مايو/ أيار في أجزاء كثيرة من الولاية، ولكن يمكن تخفيف القيود في بعض الأجزاء إذا كانت لديها سعة كافية في المستشفيات، وتفي بمعايير أخرى، وفق رويترز.

وأضاف كومو في إفادة يومية بأن 337 من سكان نيويورك لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بسبب كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بانخفاض عن 367 في اليوم السابق، وهو أدنى عدد للوفيات اليومية منذ 30 مارس/ آذار.