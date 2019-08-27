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تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"تعليم القريات"

أصدرت إدارة تعليم القريات، ممثلةً في قسم الموارد البشرية، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي الإدارة والمراجعين.

وبحسب التفاصيل؛ فقد كلف مدير إدارة الموارد البشرية "محمد بن ظاهر العازمي"، "متروك رحيل العنزي" مديرًا للتواصل الداخلي، و"سلطان قياض الرويلي" مديرًا لعمليات الموارد البشرية.

وتمنى "العازمي" للمكلفين بهذه الأقسام وغيرها من أقسام الإدارة، التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة المراجع في كافة أقسام الإدارة.

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تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"تعليم القريات"
سبق

أصدرت إدارة تعليم القريات، ممثلةً في قسم الموارد البشرية، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي الإدارة والمراجعين.

وبحسب التفاصيل؛ فقد كلف مدير إدارة الموارد البشرية "محمد بن ظاهر العازمي"، "متروك رحيل العنزي" مديرًا للتواصل الداخلي، و"سلطان قياض الرويلي" مديرًا لعمليات الموارد البشرية.

وتمنى "العازمي" للمكلفين بهذه الأقسام وغيرها من أقسام الإدارة، التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة المراجع في كافة أقسام الإدارة.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
03:46 PM

تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"تعليم القريات"

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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أصدرت إدارة تعليم القريات، ممثلةً في قسم الموارد البشرية، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي الإدارة والمراجعين.

وبحسب التفاصيل؛ فقد كلف مدير إدارة الموارد البشرية "محمد بن ظاهر العازمي"، "متروك رحيل العنزي" مديرًا للتواصل الداخلي، و"سلطان قياض الرويلي" مديرًا لعمليات الموارد البشرية.

وتمنى "العازمي" للمكلفين بهذه الأقسام وغيرها من أقسام الإدارة، التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة المراجع في كافة أقسام الإدارة.

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