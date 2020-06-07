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وزير الثقافة يُعيّن "عبدالله بن ناصر القحطاني" رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام

من الأسماء الرائدة في صناعة الأفلام السعودية وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قراراً بتعيين المهندس عبدالله بن ناصر آل عيَاف القحطاني؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام المعنية بتطوير صناعة الأفلام في المملكة التي تأتي ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته.

ويُعد المهندس عبدالله آل عيَاف القحطاني؛ من الأسماء الرائدة في مجال صناعة الأفلام السعودية، وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً لعديد من الأعمال المحلية المتميزة منذ عام 2004م، كما ترأس لجان تحكيم في مهرجانات سينمائية محلياً وإقليمياً، وكتب مقالات سينمائية نقدية في أبرز الصحف السعودية، مثل: الرياض والوطن والشرق الأوسط.

وقاد القحطاني؛ الذي تخرج فب كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001م، فريق البرامج والفعاليات في الجناح السعودي في إكسبو 2020، كما تولى إدارة البرامج والمبادرات في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لثلاث سنوات إلى جانب عددٍ من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية، ومنها رئاسة أقسام الإنتاج الإعلاني والفني والفعاليات والمؤتمرات.

وستتولى هيئة الأفلام تنظيم الصناعة السينمائية في المملكة عبر عدة أدوار رئيسة منها: وضع إستراتيجية شاملة لقطاع الأفلام وتطوير بيئة الإنتاج لتصبح قادرة على صناعة أفلام سعودية بمعايير إنتاجية عالية تسمح بتسويقها محلياً ودولياً، مع ما يرتبط بذلك من دعم وتمكين للمواهب المحلية في مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية، والتشجيع على استثمار وإنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، وإصدار التراخيص للأنشطة المرتبطة بالمجال، إضافة إلى تطوير أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلام، وغيرها من الأدوار التي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بصناعة الأفلام المحلية إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وبالمعايير العالمية المعترف بها، وذلك تنفيذاً لمشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل النشاط الثقافي إلى مجال إنتاجي مستدام ومثمر.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يُعيّن "عبدالله بن ناصر القحطاني" رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام
سبق

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قراراً بتعيين المهندس عبدالله بن ناصر آل عيَاف القحطاني؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام المعنية بتطوير صناعة الأفلام في المملكة التي تأتي ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته.

ويُعد المهندس عبدالله آل عيَاف القحطاني؛ من الأسماء الرائدة في مجال صناعة الأفلام السعودية، وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً لعديد من الأعمال المحلية المتميزة منذ عام 2004م، كما ترأس لجان تحكيم في مهرجانات سينمائية محلياً وإقليمياً، وكتب مقالات سينمائية نقدية في أبرز الصحف السعودية، مثل: الرياض والوطن والشرق الأوسط.

وقاد القحطاني؛ الذي تخرج فب كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001م، فريق البرامج والفعاليات في الجناح السعودي في إكسبو 2020، كما تولى إدارة البرامج والمبادرات في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لثلاث سنوات إلى جانب عددٍ من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية، ومنها رئاسة أقسام الإنتاج الإعلاني والفني والفعاليات والمؤتمرات.

وستتولى هيئة الأفلام تنظيم الصناعة السينمائية في المملكة عبر عدة أدوار رئيسة منها: وضع إستراتيجية شاملة لقطاع الأفلام وتطوير بيئة الإنتاج لتصبح قادرة على صناعة أفلام سعودية بمعايير إنتاجية عالية تسمح بتسويقها محلياً ودولياً، مع ما يرتبط بذلك من دعم وتمكين للمواهب المحلية في مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية، والتشجيع على استثمار وإنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، وإصدار التراخيص للأنشطة المرتبطة بالمجال، إضافة إلى تطوير أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلام، وغيرها من الأدوار التي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بصناعة الأفلام المحلية إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وبالمعايير العالمية المعترف بها، وذلك تنفيذاً لمشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل النشاط الثقافي إلى مجال إنتاجي مستدام ومثمر.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:14 PM

وزير الثقافة يُعيّن "عبدالله بن ناصر القحطاني" رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام

من الأسماء الرائدة في صناعة الأفلام السعودية وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قراراً بتعيين المهندس عبدالله بن ناصر آل عيَاف القحطاني؛ رئيساً تنفيذياً لهيئة الأفلام المعنية بتطوير صناعة الأفلام في المملكة التي تأتي ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته.

ويُعد المهندس عبدالله آل عيَاف القحطاني؛ من الأسماء الرائدة في مجال صناعة الأفلام السعودية، وعمل مخرجاً ومنتجاً وكاتباً لعديد من الأعمال المحلية المتميزة منذ عام 2004م، كما ترأس لجان تحكيم في مهرجانات سينمائية محلياً وإقليمياً، وكتب مقالات سينمائية نقدية في أبرز الصحف السعودية، مثل: الرياض والوطن والشرق الأوسط.

وقاد القحطاني؛ الذي تخرج فب كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2001م، فريق البرامج والفعاليات في الجناح السعودي في إكسبو 2020، كما تولى إدارة البرامج والمبادرات في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لثلاث سنوات إلى جانب عددٍ من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية، ومنها رئاسة أقسام الإنتاج الإعلاني والفني والفعاليات والمؤتمرات.

وستتولى هيئة الأفلام تنظيم الصناعة السينمائية في المملكة عبر عدة أدوار رئيسة منها: وضع إستراتيجية شاملة لقطاع الأفلام وتطوير بيئة الإنتاج لتصبح قادرة على صناعة أفلام سعودية بمعايير إنتاجية عالية تسمح بتسويقها محلياً ودولياً، مع ما يرتبط بذلك من دعم وتمكين للمواهب المحلية في مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية، والتشجيع على استثمار وإنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، وإصدار التراخيص للأنشطة المرتبطة بالمجال، إضافة إلى تطوير أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلام، وغيرها من الأدوار التي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بصناعة الأفلام المحلية إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وبالمعايير العالمية المعترف بها، وذلك تنفيذاً لمشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل النشاط الثقافي إلى مجال إنتاجي مستدام ومثمر.

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