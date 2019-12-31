بالصور .. استئصال كيس ضخم من بطن مريضة ثلاثينية برفحاء قبل انفجاره

وزنه ٤,٥ كجم .. كانت تعاني ألماً شديداً وعدم القدرة على النوم

نجح فريقٌ طبي بمستشفى رفحاء العام، في إجراء عملية نوعية تمثلت في استئصال كيس وزنه ٤,٥ كجم من بطن مريضة ثلاثينية؛ كانت تشكو آلاماً حادة وشديدة.

وكانت المريضة قد حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى رفحاء العام، وهي تشكو ألماً شديداً في منطقة البطن وعدم القدرة على النوم.

وبعمل الفحوص المخبرية والصور الإشعاعية اللازمة لها، تبيّن وجود كيس كبير على المبيض الأيسر يغطي منطقة البطن بالكامل ويحتوي على أربعة لترات من السوائل، فجرى تنويم المريضة وأُجريت لها عملية جراحية نوعية عاجلة لاستئصال الكيس البالغ وزنه ٤,٥ كجم، حيث كانت العملية مهمة جداً لها؛ كون حجم الكيس كبيراً جداً ومن الممكن انفجاره في أي لحظة؛ ما قد يؤثر في حياتها.

وبفضلٍ من الله أُجريت لها العملية وتكللت بالنجاح، والمريضة ترقد حالياً في جناح التنويم تحت الملاحظة، وهي بصحة جيدة.