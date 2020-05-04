"توكلنا"..تطبيق لتمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من إصدار تصاريح التجول إلكترونيًّا

أطلقته "سدايا" للحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل وقت الحظر

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "توكلنا" المعتمد لدى وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.

ويتيح تطبيق التصاريح الإلكترونية (توكلنا) الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجول، ولكنها ستكون محكومة بحالات خاصة؛ كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قِبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية. وكذلك تمكين مَن لديه مواعيد صحية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ولتسهيل وصول جميع فئات المجتمع والمقيمين للتطبيق بشكل ميسر سيكون استخدامه مجانيًّا، ولن يتم احتساب تكلفة أي استخدام للبيانات من قِبل شركات الاتصالات، لكن تحميله والتسجيل فيه سيكون متطلبًا أساسيًّا عند بدء المرحلة الخاصة بالأفراد.

وفي ظل التحول النوعي للخدمات الإلكترونية التي زادت من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بأقصر وقت وأعلى جودة، باتت الكفاءة التقنية والرقمية في السعودية مضرب مثل في المنطقة والعالم.

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة إصدار التصاريح الإلكترونية، فضلاً عن تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.

وسيكون التسجيل في التطبيق متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين.

وسيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خل الفترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

يُشار إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارًا باسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية، أُنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائ برئيس مجلس الوزراء، ويلحق بها "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، و"مكتب إدارة البيانات الوطنية"، اللذين أُنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًّا، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.