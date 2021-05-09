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الآسيوي يرشح الهلال والنصر لجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا

التصويت مستمر حتى الأربعاء 12 مايو الجاري

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريقي الهلال والنصر السعوديين ضمن قائمة الفرق المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا عن شهر إبريل الماضي.

وشهد شهر إبريل الماضي لحظات كروية مثيرة في منطقة غرب آسيا بعد إقامة منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، حيث حفلت عدة ملاعب بالكثير بالمنافسات للمجموعات الخمس والتي تأهل منها عشرة أندية لدور الـ16.

وبرز في الشهر الماضي أربعة فرق وهي الهلال والنصر السعوديان، الشارقة والوحدة الإماراتيان وهي من نجحت في التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الكروية الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا.

وقال الآسيوي، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت للنادي الأفضل برأيها، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأربعاء 12 مايو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي يرشح الهلال والنصر لجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريقي الهلال والنصر السعوديين ضمن قائمة الفرق المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا عن شهر إبريل الماضي.

وشهد شهر إبريل الماضي لحظات كروية مثيرة في منطقة غرب آسيا بعد إقامة منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، حيث حفلت عدة ملاعب بالكثير بالمنافسات للمجموعات الخمس والتي تأهل منها عشرة أندية لدور الـ16.

وبرز في الشهر الماضي أربعة فرق وهي الهلال والنصر السعوديان، الشارقة والوحدة الإماراتيان وهي من نجحت في التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الكروية الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا.

وقال الآسيوي، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت للنادي الأفضل برأيها، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأربعاء 12 مايو.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:04 PM

الآسيوي يرشح الهلال والنصر لجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا

التصويت مستمر حتى الأربعاء 12 مايو الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريقي الهلال والنصر السعوديين ضمن قائمة الفرق المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا عن شهر إبريل الماضي.

وشهد شهر إبريل الماضي لحظات كروية مثيرة في منطقة غرب آسيا بعد إقامة منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، حيث حفلت عدة ملاعب بالكثير بالمنافسات للمجموعات الخمس والتي تأهل منها عشرة أندية لدور الـ16.

وبرز في الشهر الماضي أربعة فرق وهي الهلال والنصر السعوديان، الشارقة والوحدة الإماراتيان وهي من نجحت في التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الكروية الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا.

وقال الآسيوي، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت للنادي الأفضل برأيها، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأربعاء 12 مايو.

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