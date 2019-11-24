حائل .."البلدية والقروية" تختتم ورشة الرقابة الداخلية

تستهدف التعريف بمنهجية التقييم لحماية "نزاهة"

اختتم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وأحكام الضوابط الرقابية محمد السعيد، ورشة نظام الرقابة الداخلية للتعريف بمنهجية التقييم لحماية نزاهة والتي اختتمت بأمانة منطقة حائل.

وأكد "السعيد" أن الوزارة في مرحلة جوهرية سواء على مستوى العمل التكاملي بالجهات الحكومية بما يخص الجهات الرقابية والوزارات بشكل أساس.

وقال "السعيد" إن هذا المشروع والمبادرات الناتجة عنه ستُسهم في وضع آلية توحد منهجية نظام الرقابة الداخلية.

وأوضح "السعيد" أن الزيارات الميدانية لـ 17 أمانة بالمملكة العربية السعودية أعطت أبعادًا كثيرة على مستوى توحيد نظام الرقابة الداخلية الذي يستهدف إرساء أركان الضبط الداخلي بشكل أساس، لخلق استراتيجيات وسياسات عمل وإجراءات وجداول صلاحيات تفسيرية أو بما تعرف بتنظيمية بشكل أساس بمحتوياتها بشكل عام وكذلك نقل المعرفة بين هذه الكيانات العريقة.

وشدد "السعيد" على أن منظومة البلديات ومنظومة الإسكان اليوم تعد من أكبر المنظومات بالمملكة العربية السعودية بشكل أساس وتحتوي على كوادر ومشروعات، أتت الفرصة بأن نوحدها ونعمل وفق آليات ومنطلقات الجهات الرقابية سواء نزاهة أو الديوان العام للمحاسبة بحيث نقوي نظام الرقابة الداخلية لينعكس على المستفيد ويعزز نوع وجودة عملياتنا وكذلك يحكم العمليات بحيث يسد الفجوات التي قد ينتج عنها بعض الممارسات خارج النظام.