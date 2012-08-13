بعد مباراة مثيرة.. الاتحاد يقصي ذوب آهن الإيراني ويبلغ دور الثمانية

بلغ فريق الاتحاد دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2019؛ وذلك بفوزه على نظيره ذوب آهن الإيراني بنتيجة (4-3) في إياب دور الستة عشر، وذلك على ملعب نادي العربي بدولة قطر بعد اختيار الفريق الإيراني له أرضًا محايدة.

بدأ الشوط الأول بضغط إيراني على مرمى الاتحاد، ولكن سرعان ما أعاد الاتحاد تماسكه بعد مرور ثلث ساعة، وتحديدًا عندما مرر كارلوس فيلانويفا كرة جميلة لرومارينهو الذي سددها قوية، ولكن الحارس الإيراني أنفذها ببراعة. وبعد هذه الفرصة بدقيقة لاحت فرصة أخرى للويس خيمينيز الذي سددها خلفية، تصدى لها الحارس الإيراني مرة أخرى.

وعند الدقيقة الـ28 مرت كرة على خط المرمى الإيراني، فشل رومارينهو في التعامل معها لتأخره، ولكن دينمو خط الوسط كارلوس فيلانويفا لم يترك الشوط الأول ينتهي دون تقدم الاتحاد بعد هدر الفرص غير المبرر، وذلك عندما قدم كرة لابن جلدته فيتشيو الذي سددها أرضية قوية في الزاوية اليسرى للحارس معلنًا تقدُّم الاتحاد بهدفه الأول قبل صفارة الحكم بثوانٍ؛ لينتهي الشوط الأول بهذه الأسبقية.

بدأ الشوط الثاني، وفاجأ الفريق الإيراني بهدف مبكر عند الدقيقة الـ46، ولكن سرعان ما أعاد الاتحاد المباراة لمجراها بتسجيل هدف التقدم مرة أخرى بعد خطأ من الحارس الإيراني من صناعة كارلوس فيلانويفا؛ لتتجه إلى الشباك عند الدقيقة الـ52.

وعند الدقيقة الـ63 انطلق حمدان الشمراني بكرة، وقدمها لزميله رومارينهو الذي تعامل معها بمثالية، وسجل الهدف الثالث للاتحاد.

وعند الدقيقة الـ70 عاد اللاعب ذاته بهدف رابع للاتحاد عقب تلقي كرة جميلة من لويس خيمينيز، وسددها هدفًا اتحاديًّا رابعًا.

ولكن ذوب آهن لم يرمِ المنديل؛ إذ عاد عند الدقيقة الـ73 بتسجيل هدفه الثاني.

وعند الدقيقة الـ84 سجل الفريق الإيراني هدفه الثالث، ثم أعلن حكم المواجهة نهاية اللقاء بتأهل اتحادي مستحق.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب هو الآخر انتهى اتحاديًّا بهدفين لهدف؛ ليصبح مجموع اللقاءين ستة أهداف لأربعة.