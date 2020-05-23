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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

وزراء وأمراء يرفعون التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة ‎حلول عيد الفطر

سائلين الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير تركي بن محمد: "أسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومة وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن تنعم بلادنا بالازدهار والنماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الأمير فيصل بن خالد اللهَ -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على السعودية الغالية (أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين) نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة.

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وزراء وأمراء يرفعون التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة ‎حلول عيد الفطر
سبق

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير تركي بن محمد: "أسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومة وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن تنعم بلادنا بالازدهار والنماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الأمير فيصل بن خالد اللهَ -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على السعودية الغالية (أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين) نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
10:36 PM

وزراء وأمراء يرفعون التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة ‎حلول عيد الفطر

سائلين الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير تركي بن محمد: "أسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومة وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن تنعم بلادنا بالازدهار والنماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الأمير فيصل بن خالد اللهَ -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على السعودية الغالية (أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين) نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة.

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