"الحمراني" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية مدير عام الشؤوون الإدارية والمالية بالأمانة أحمد بن معطي الحمراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب "الحمراني" عن شكره ‏وتقديره على هذه الثقة، مؤكدًا على تقديمه المزيد من الجهد لخدمة الوطن.