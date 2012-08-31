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تجاوزات صحية تغلق 3 مطاعم شمال الطائف.. هنا التفاصيل

إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة

أسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية (المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية) بشمال الطائف عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة.

جاء ذلك بعد تم رصد تجاوزات صحية منها سوء أدوات التحضير، وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى رصد مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، كما رصدت الفرق الميدانية ملاحظات تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وفي هذا الإطار، أوضحت أمانة الطائف أن الأنشطة التي تم إغلاقها سبق أن قام الفرع البلدي بإنذارها حيال المخالفات المرصودة، إلا أنها لم تمتثل للتعليمات، مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في كافة أرجاء الطائف؛ لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال كل الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وتم إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، بالإضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية.

بلدية الطائف الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوزات صحية تغلق 3 مطاعم شمال الطائف.. هنا التفاصيل
سبق

أسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية (المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية) بشمال الطائف عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة.

جاء ذلك بعد تم رصد تجاوزات صحية منها سوء أدوات التحضير، وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى رصد مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، كما رصدت الفرق الميدانية ملاحظات تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وفي هذا الإطار، أوضحت أمانة الطائف أن الأنشطة التي تم إغلاقها سبق أن قام الفرع البلدي بإنذارها حيال المخالفات المرصودة، إلا أنها لم تمتثل للتعليمات، مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في كافة أرجاء الطائف؛ لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال كل الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وتم إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، بالإضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:03 PM

تجاوزات صحية تغلق 3 مطاعم شمال الطائف.. هنا التفاصيل

إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية (المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية) بشمال الطائف عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة.

جاء ذلك بعد تم رصد تجاوزات صحية منها سوء أدوات التحضير، وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى رصد مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، كما رصدت الفرق الميدانية ملاحظات تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وفي هذا الإطار، أوضحت أمانة الطائف أن الأنشطة التي تم إغلاقها سبق أن قام الفرع البلدي بإنذارها حيال المخالفات المرصودة، إلا أنها لم تمتثل للتعليمات، مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في كافة أرجاء الطائف؛ لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال كل الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وتم إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، بالإضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية.

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