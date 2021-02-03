النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

120 شابًّا وفتاة يختتمون برنامج "تطوير مهارات القيادات" ببطحاء قريش

استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة و300 ساعة تطوعية

اختتم نادي مكة توستماسترز التابع لوحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش، دورة تطوير مهارات القيادات الشابة، ضمن برنامج تمكين مهارات المتطوعين، والذي استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة، و120 متدربًا ومتدربة نفذوا ما يقارب 300 ساعة تطوعية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الخطابة والإلقاء وتطوير مهارات ارتجال الخطب، وتطوير مهارات قيادة الفريق وإدارة الوقت والاجتماعات وتطوير مهارات الحوار وإدارة حلقات النقاش؛ حيث شارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والمدربين في مجال تطوير الذات والإلقاء والخطاء؛ لضمان إيصال المعلومة للمشاركين وفق آلية محددة ومنظمة.

وشارك في برنامج تطوير المهارات، 120 طالبًا وطالبة من مختلف مدن المملكة (مكة وجدة والخرج وينبع)، وقدم البرنامج خلال الشهرين الماضيين ثمانية اجتماعات تعليمية متنوعة، تعرفوا من خلالها على عدد من المهارات التطويرية كالخطابة والإلقاء والقيادة واللغة الإنجليزية بالمنهج الأكاديمي المعتمد التوستماسترز العالمية، وتسلموا خلال الحفل شهاداتهم المعتمدة.

نادي مكة توستماسترز لجنة التنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
120 شابًّا وفتاة يختتمون برنامج "تطوير مهارات القيادات" ببطحاء قريش
سبق

اختتم نادي مكة توستماسترز التابع لوحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش، دورة تطوير مهارات القيادات الشابة، ضمن برنامج تمكين مهارات المتطوعين، والذي استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة، و120 متدربًا ومتدربة نفذوا ما يقارب 300 ساعة تطوعية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الخطابة والإلقاء وتطوير مهارات ارتجال الخطب، وتطوير مهارات قيادة الفريق وإدارة الوقت والاجتماعات وتطوير مهارات الحوار وإدارة حلقات النقاش؛ حيث شارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والمدربين في مجال تطوير الذات والإلقاء والخطاء؛ لضمان إيصال المعلومة للمشاركين وفق آلية محددة ومنظمة.

وشارك في برنامج تطوير المهارات، 120 طالبًا وطالبة من مختلف مدن المملكة (مكة وجدة والخرج وينبع)، وقدم البرنامج خلال الشهرين الماضيين ثمانية اجتماعات تعليمية متنوعة، تعرفوا من خلالها على عدد من المهارات التطويرية كالخطابة والإلقاء والقيادة واللغة الإنجليزية بالمنهج الأكاديمي المعتمد التوستماسترز العالمية، وتسلموا خلال الحفل شهاداتهم المعتمدة.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:39 PM

120 شابًّا وفتاة يختتمون برنامج "تطوير مهارات القيادات" ببطحاء قريش

استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة و300 ساعة تطوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
147

اختتم نادي مكة توستماسترز التابع لوحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش، دورة تطوير مهارات القيادات الشابة، ضمن برنامج تمكين مهارات المتطوعين، والذي استمر قرابة 60 يومًا بمشاركة 16 مدربًا ومدربة، و120 متدربًا ومتدربة نفذوا ما يقارب 300 ساعة تطوعية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الخطابة والإلقاء وتطوير مهارات ارتجال الخطب، وتطوير مهارات قيادة الفريق وإدارة الوقت والاجتماعات وتطوير مهارات الحوار وإدارة حلقات النقاش؛ حيث شارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والمدربين في مجال تطوير الذات والإلقاء والخطاء؛ لضمان إيصال المعلومة للمشاركين وفق آلية محددة ومنظمة.

وشارك في برنامج تطوير المهارات، 120 طالبًا وطالبة من مختلف مدن المملكة (مكة وجدة والخرج وينبع)، وقدم البرنامج خلال الشهرين الماضيين ثمانية اجتماعات تعليمية متنوعة، تعرفوا من خلالها على عدد من المهارات التطويرية كالخطابة والإلقاء والقيادة واللغة الإنجليزية بالمنهج الأكاديمي المعتمد التوستماسترز العالمية، وتسلموا خلال الحفل شهاداتهم المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,787
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة