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7 لـ "تطمن".. هنا خريطة دوام مراكز مكة الصحية في عطلة العيد

بعضها محدّد الوقت والآخر 24 ساعة فيما أغلق 14 مركزاً صحياً

حدّدت "الصحة" 8 مراكز صحية بمكة المكرّمة تعمل بنظام 24 ساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وهي؛ مركز صحي كدي والهجرة، والشرائع 7، والنوّارية، وبحرة، والمعابدة، والجموم، والعزيزية، والزاهر.

كما حدّدت 46 مركزاً صحياً للعمل بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً؛ وذلك من الأحد إلى الخميس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي؛ الإسكان والكعكية، وبطحاء قريش، والهجلة، وأم الراكة، والعدل، والسليمانية، والبحيرات، والعتيبية، والمزارع والعياب، وجرول، والتخصصي، والعوالي، والكرشداد، والخضراء، والشرائع العليا، وجعرانة، والزيماء، وحراض، والهنداوية، وعين شمس، ومدركة، وعسفان، وهدى الشام، والقفيف، وخليص، وأم الجرم، والطلعة، والراشدية، والبرزة، والنخيل، والخوار، والظبية والجمعة، ووادي قديد، ووادي جليلة بستارة، وستارة، والدوارة، والحنو، وشمنصير، واهالا العليا، وحرة الشرع، ومشرق، والمضحاة، والغريفين، والعقلة، والقرية.

وخصّصت "الصحة" 7 مراكز تطمن خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وهي؛ غران، وأبو عروة، والكامل، والمنصور، وشرائع المجاهدين، والخالدية، وحدا.

وبلغ عدد المراكز الصحية المغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ 14 مركزاً صحياً، هي؛ الملاوي، ورهاط، والمقرح، وشامية عسفان، وشارع الحج، والحسينية، ووادي نعمان، والتنعيم، واليمانية، والفوارة، والحميمة، والبجيدي، والضيافة، والريان.

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 لـ "تطمن".. هنا خريطة دوام مراكز مكة الصحية في عطلة العيد
سبق

حدّدت "الصحة" 8 مراكز صحية بمكة المكرّمة تعمل بنظام 24 ساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وهي؛ مركز صحي كدي والهجرة، والشرائع 7، والنوّارية، وبحرة، والمعابدة، والجموم، والعزيزية، والزاهر.

كما حدّدت 46 مركزاً صحياً للعمل بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً؛ وذلك من الأحد إلى الخميس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي؛ الإسكان والكعكية، وبطحاء قريش، والهجلة، وأم الراكة، والعدل، والسليمانية، والبحيرات، والعتيبية، والمزارع والعياب، وجرول، والتخصصي، والعوالي، والكرشداد، والخضراء، والشرائع العليا، وجعرانة، والزيماء، وحراض، والهنداوية، وعين شمس، ومدركة، وعسفان، وهدى الشام، والقفيف، وخليص، وأم الجرم، والطلعة، والراشدية، والبرزة، والنخيل، والخوار، والظبية والجمعة، ووادي قديد، ووادي جليلة بستارة، وستارة، والدوارة، والحنو، وشمنصير، واهالا العليا، وحرة الشرع، ومشرق، والمضحاة، والغريفين، والعقلة، والقرية.

وخصّصت "الصحة" 7 مراكز تطمن خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وهي؛ غران، وأبو عروة، والكامل، والمنصور، وشرائع المجاهدين، والخالدية، وحدا.

وبلغ عدد المراكز الصحية المغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ 14 مركزاً صحياً، هي؛ الملاوي، ورهاط، والمقرح، وشامية عسفان، وشارع الحج، والحسينية، ووادي نعمان، والتنعيم، واليمانية، والفوارة، والحميمة، والبجيدي، والضيافة، والريان.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:46 AM

7 لـ "تطمن".. هنا خريطة دوام مراكز مكة الصحية في عطلة العيد

بعضها محدّد الوقت والآخر 24 ساعة فيما أغلق 14 مركزاً صحياً

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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حدّدت "الصحة" 8 مراكز صحية بمكة المكرّمة تعمل بنظام 24 ساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وهي؛ مركز صحي كدي والهجرة، والشرائع 7، والنوّارية، وبحرة، والمعابدة، والجموم، والعزيزية، والزاهر.

كما حدّدت 46 مركزاً صحياً للعمل بالدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً؛ وذلك من الأحد إلى الخميس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي؛ الإسكان والكعكية، وبطحاء قريش، والهجلة، وأم الراكة، والعدل، والسليمانية، والبحيرات، والعتيبية، والمزارع والعياب، وجرول، والتخصصي، والعوالي، والكرشداد، والخضراء، والشرائع العليا، وجعرانة، والزيماء، وحراض، والهنداوية، وعين شمس، ومدركة، وعسفان، وهدى الشام، والقفيف، وخليص، وأم الجرم، والطلعة، والراشدية، والبرزة، والنخيل، والخوار، والظبية والجمعة، ووادي قديد، ووادي جليلة بستارة، وستارة، والدوارة، والحنو، وشمنصير، واهالا العليا، وحرة الشرع، ومشرق، والمضحاة، والغريفين، والعقلة، والقرية.

وخصّصت "الصحة" 7 مراكز تطمن خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وهي؛ غران، وأبو عروة، والكامل، والمنصور، وشرائع المجاهدين، والخالدية، وحدا.

وبلغ عدد المراكز الصحية المغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ 14 مركزاً صحياً، هي؛ الملاوي، ورهاط، والمقرح، وشامية عسفان، وشارع الحج، والحسينية، ووادي نعمان، والتنعيم، واليمانية، والفوارة، والحميمة، والبجيدي، والضيافة، والريان.

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