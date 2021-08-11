بشرى "ابن حثلين" بموعد مهرجان الإبل تتفاعل.. ملاك: لفتة كريمة من ولي العهد

لانتعاش المورد الاقتصادي لدى المربين

لقيت بشرى "ابن حثلين" بتأكيد إقامة مهرجان الملك عبدالعزبز في نسخته الخامسة؛ صدى واسعاً لدى ملاك الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي، وذلك لانتعاش المورد الاقتصادي لدى المربين.



وأكد عدد من الملاك أن تلك اللفتة الكريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله المشرف العام على نادي الإبل، تعكس اهتمام القيادة في السعي في تقديم ما يخدم المواطن في شتى المجالات والاهتمام بذلك الموروث الشعبي الذي سوف يسهم في عودة الحراك الاقتصادي في شراء وبيع الإبل التي تعد مصدر رزق لأهل البادية.



وقال مالك الإبل نايف الدوسري: "الإعلان المبكر في إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة سوف يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في بيع وشراء الإبل بل سيسهم في تزايد الإقبال على شراء الإبل وهذا الأمر سيرفع في المورد الاقتصادي لدى المربين من أهل البادية التي تعتبر الإبل هي موردهم الاقتصادي الذي يعتمدون عليه مصاريفهم الأسرية".



واختتم قائلاً: "قيادتنا الرشيدة تهتم بتقديم ما يخدم المواطن في شتى المجالات ومنها هذا الموروث الشعبي الذي يحفظ حقبة تاريخية لا يزال العديد من المواطنين متمسكين بها وهي تربية الإبل والاهتمام بسلالاتها الأصيلة".



من جهته، قال مالك الإبل محمد المري: "الإعلان المبكر في إقامة مهرجان الملك بشرى لكافة ملاك الإبل وخاصة المربين من أهل البادية وسوف يسهم في انتعاش الحراك الاقتصادي الذي يعود نفعه على الوطن والمواطن.



وأضاف: "نادي الإبل برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين ساهم في التنظيم الرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتطوير المتميز في تنوع المسابقات الأمر الذي ساهم في تزايد المشاركين والإقبال الكبير من المهتمين بهذا الموروث الشعبي".



وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين غرد قائلا: "يحظى قطاع الإبل بدعم مباشر من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل -حفظه الله-، ورغم الظروف الراهنة ونظراً لأهمية مسابقات الإبل ومتابعيها أمر بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة 5 في موعده في الأول من ديسمبر ٢٠٢٠م، واختتم قائلا" :"سيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً".



ولقيت تلك التغريدة صدى واسعا لدى ملاك ومربين الإبل مستبشرين بزيادة الحراك الاقتصادي في ذلك المجال.