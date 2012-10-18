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ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

مضى على إغلاقها فترة زمنية بسبب الجائحة أو أسباب أخرى

ناشد أهالي العاصمة المقدسة وتحديداً مرتادي الملاعب الزراعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الأمين المهندس محمد القويحص فتح الإنارة في الملاعب التابعة للأمانة في مكة المكرمة، والتي مضى على إغلاقها فترة زمنية؛ بسبب الجائحة أو أسباب أخرى.

وقالوا عبر "سبق": إننا نأمن على أطفالنا وأبنائنا الوجود في هذه الملاعب، والاستفادة منها بشكل كبير؛ لكونها منتشرة في الأحياء، وتخدم الأهالي وأمام أعيننا ومحاطة بسياج يحميهم من أخطار اللعب في الشارع، إلا أن إغلاق الأنوار عن هذه الملاعب تسبب لنا بكثير من المعاناة جعل بعض أبنائنا يستخدمون طريق المركبات للعب، وهو ما يعرضهم لخطر الدهس.

وناشد الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في استمرارية إغلاق الإضاءة عن هذه الملاعب وفتحها بأقرب وقت؛ تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي أعلنتها وزارة الداخلية.

"سبق" تجولت في عدد من الملاعب في أنحاء العاصمة المقدسة، ووثقت وجود بعض الشباب باللعب فيها، رغم عدم وجود إضاءة، مستعينين بأنوار الشارع أو عن طريق أنوار مركباتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر
سبق

ناشد أهالي العاصمة المقدسة وتحديداً مرتادي الملاعب الزراعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الأمين المهندس محمد القويحص فتح الإنارة في الملاعب التابعة للأمانة في مكة المكرمة، والتي مضى على إغلاقها فترة زمنية؛ بسبب الجائحة أو أسباب أخرى.

وقالوا عبر "سبق": إننا نأمن على أطفالنا وأبنائنا الوجود في هذه الملاعب، والاستفادة منها بشكل كبير؛ لكونها منتشرة في الأحياء، وتخدم الأهالي وأمام أعيننا ومحاطة بسياج يحميهم من أخطار اللعب في الشارع، إلا أن إغلاق الأنوار عن هذه الملاعب تسبب لنا بكثير من المعاناة جعل بعض أبنائنا يستخدمون طريق المركبات للعب، وهو ما يعرضهم لخطر الدهس.

وناشد الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في استمرارية إغلاق الإضاءة عن هذه الملاعب وفتحها بأقرب وقت؛ تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي أعلنتها وزارة الداخلية.

"سبق" تجولت في عدد من الملاعب في أنحاء العاصمة المقدسة، ووثقت وجود بعض الشباب باللعب فيها، رغم عدم وجود إضاءة، مستعينين بأنوار الشارع أو عن طريق أنوار مركباتهم.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:35 PM

ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

مضى على إغلاقها فترة زمنية بسبب الجائحة أو أسباب أخرى

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشد أهالي العاصمة المقدسة وتحديداً مرتادي الملاعب الزراعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الأمين المهندس محمد القويحص فتح الإنارة في الملاعب التابعة للأمانة في مكة المكرمة، والتي مضى على إغلاقها فترة زمنية؛ بسبب الجائحة أو أسباب أخرى.

وقالوا عبر "سبق": إننا نأمن على أطفالنا وأبنائنا الوجود في هذه الملاعب، والاستفادة منها بشكل كبير؛ لكونها منتشرة في الأحياء، وتخدم الأهالي وأمام أعيننا ومحاطة بسياج يحميهم من أخطار اللعب في الشارع، إلا أن إغلاق الأنوار عن هذه الملاعب تسبب لنا بكثير من المعاناة جعل بعض أبنائنا يستخدمون طريق المركبات للعب، وهو ما يعرضهم لخطر الدهس.

وناشد الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في استمرارية إغلاق الإضاءة عن هذه الملاعب وفتحها بأقرب وقت؛ تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي أعلنتها وزارة الداخلية.

"سبق" تجولت في عدد من الملاعب في أنحاء العاصمة المقدسة، ووثقت وجود بعض الشباب باللعب فيها، رغم عدم وجود إضاءة، مستعينين بأنوار الشارع أو عن طريق أنوار مركباتهم.

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