تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.
أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.
تونس فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.
أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.