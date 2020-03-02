أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-02 أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 06:43 PM

تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" لمواطن تونسي عائد من إيطاليا





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أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.