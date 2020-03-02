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تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"

لمواطن تونسي عائد من إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:43 PM

تونس تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"

لمواطن تونسي عائد من إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

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