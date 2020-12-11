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متحدي الإعاقة.. عيد العتيبي يحصد كأس الملك عبدالعزيز للصقور

لشوط حر فرخ ملاك المقام اليوم بالمهرجان في ملهم شمال الرياض

استطاع الصقار عيد بن محسن العتيبي، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيق كأس الملك عبدالعزيز بمسابقة الملواح،

لشوط حر فرخ ملاك، الذي أقيم اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في ملهم شمال مدينة الرياض.

ونجح "العتيبي"، بإصراره وعزيمته، في أن يحقق المركز الأول بالسباق، بعد منافسة شرسة كما يصفها، شارك فيها بصقرين، حيث تمكن

صقره "دهام" من قطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 20 ثانية و 417 جزءاً من الثانية، ويحصل على 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تكريم من نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان.

وأوضح "عيد"، أنه حقق كأس الملك عبدالعزيز بشوط بيور فرخ في النسخة الثانية للمهرجان العام الماضي، كما حقق صقره بفئة جير تبع

فرخ المركز الأول في الأشواط التأهيلية بالمهرجان في نسخته الأولى، وأكمل الصقر الأشواط النهائية حاصداً المركز الثاني، في سباق جَمَع الصقارين السعوديين والدوليين.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدي الإعاقة.. عيد العتيبي يحصد كأس الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

استطاع الصقار عيد بن محسن العتيبي، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيق كأس الملك عبدالعزيز بمسابقة الملواح،

لشوط حر فرخ ملاك، الذي أقيم اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في ملهم شمال مدينة الرياض.

ونجح "العتيبي"، بإصراره وعزيمته، في أن يحقق المركز الأول بالسباق، بعد منافسة شرسة كما يصفها، شارك فيها بصقرين، حيث تمكن

صقره "دهام" من قطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 20 ثانية و 417 جزءاً من الثانية، ويحصل على 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تكريم من نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان.

وأوضح "عيد"، أنه حقق كأس الملك عبدالعزيز بشوط بيور فرخ في النسخة الثانية للمهرجان العام الماضي، كما حقق صقره بفئة جير تبع

فرخ المركز الأول في الأشواط التأهيلية بالمهرجان في نسخته الأولى، وأكمل الصقر الأشواط النهائية حاصداً المركز الثاني، في سباق جَمَع الصقارين السعوديين والدوليين.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
02:18 PM

متحدي الإعاقة.. عيد العتيبي يحصد كأس الملك عبدالعزيز للصقور

لشوط حر فرخ ملاك المقام اليوم بالمهرجان في ملهم شمال الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استطاع الصقار عيد بن محسن العتيبي، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيق كأس الملك عبدالعزيز بمسابقة الملواح،

لشوط حر فرخ ملاك، الذي أقيم اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في ملهم شمال مدينة الرياض.

ونجح "العتيبي"، بإصراره وعزيمته، في أن يحقق المركز الأول بالسباق، بعد منافسة شرسة كما يصفها، شارك فيها بصقرين، حيث تمكن

صقره "دهام" من قطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 20 ثانية و 417 جزءاً من الثانية، ويحصل على 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تكريم من نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان.

وأوضح "عيد"، أنه حقق كأس الملك عبدالعزيز بشوط بيور فرخ في النسخة الثانية للمهرجان العام الماضي، كما حقق صقره بفئة جير تبع

فرخ المركز الأول في الأشواط التأهيلية بالمهرجان في نسخته الأولى، وأكمل الصقر الأشواط النهائية حاصداً المركز الثاني، في سباق جَمَع الصقارين السعوديين والدوليين.

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