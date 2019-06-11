النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تخفيض سقف تكلفة خدمة المكالمات الصوتية بالجملة بين شركات الاتصالات

بقرار من "الهيئة".. بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة مع أفضل التجارب العالمية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، ويُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، وذلك بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة بدلًا من (5.5) هللات، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة بدلًا من (2.1) هللة.
وكانت الهيئة في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تخفيض سقف تكلفة خدمة المكالمات الصوتية بالجملة بين شركات الاتصالات
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، ويُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، وذلك بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة بدلًا من (5.5) هللات، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة بدلًا من (2.1) هللة.
وكانت الهيئة في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
06:46 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:48 PM

تخفيض سقف تكلفة خدمة المكالمات الصوتية بالجملة بين شركات الاتصالات

بقرار من "الهيئة".. بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة مع أفضل التجارب العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
12
16,803

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة، ويُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، وذلك بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة بدلًا من (5.5) هللات، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة بدلًا من (2.1) هللة.
وكانت الهيئة في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,129

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة