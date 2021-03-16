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"سكني": إصدار 445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير الماضي

تقرير البرنامج سلّط الضوء على تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً

كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر مارس من العام 2021 عن أبرز منجزاته حتى شهر فبراير الماضي، متضمناً أعداد الأسر السعودية التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وأعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وتحديثات البناء وغيرها من الخدمات السكنية، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط (https://sakani.housing.sa/sakani-reports).

وقال البرنامج: إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت 445.288 شهادة.

وأضاف: الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأرض، وحجز الأراضي السكنية ضمن البرنامج، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وتضمن التقرير استفادة 45.764 أسرة جديدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام 2021 منها 31.691 أسرة سكنت منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

واستعرض تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوماً جديداً للسكن بتوفر المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.

وأبرّز التقرير الخدمات السكنية المتكاملة التي يقدمها "سكني" إلكترونياً باستحقاق فوري خلال دقائق، وتشمل استعراض وحجز الوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من توصيات خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الرابط: (http://qrco.de/bbLCv7).

برنامج سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": إصدار 445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير الماضي
سبق

كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر مارس من العام 2021 عن أبرز منجزاته حتى شهر فبراير الماضي، متضمناً أعداد الأسر السعودية التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وأعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وتحديثات البناء وغيرها من الخدمات السكنية، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط (https://sakani.housing.sa/sakani-reports).

وقال البرنامج: إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت 445.288 شهادة.

وأضاف: الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأرض، وحجز الأراضي السكنية ضمن البرنامج، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وتضمن التقرير استفادة 45.764 أسرة جديدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام 2021 منها 31.691 أسرة سكنت منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

واستعرض تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوماً جديداً للسكن بتوفر المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.

وأبرّز التقرير الخدمات السكنية المتكاملة التي يقدمها "سكني" إلكترونياً باستحقاق فوري خلال دقائق، وتشمل استعراض وحجز الوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من توصيات خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الرابط: (http://qrco.de/bbLCv7).

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:22 PM

"سكني": إصدار 445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير الماضي

تقرير البرنامج سلّط الضوء على تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر مارس من العام 2021 عن أبرز منجزاته حتى شهر فبراير الماضي، متضمناً أعداد الأسر السعودية التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وأعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وتحديثات البناء وغيرها من الخدمات السكنية، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط (https://sakani.housing.sa/sakani-reports).

وقال البرنامج: إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت 445.288 شهادة.

وأضاف: الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأرض، وحجز الأراضي السكنية ضمن البرنامج، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وتضمن التقرير استفادة 45.764 أسرة جديدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام 2021 منها 31.691 أسرة سكنت منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

واستعرض تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوماً جديداً للسكن بتوفر المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.

وأبرّز التقرير الخدمات السكنية المتكاملة التي يقدمها "سكني" إلكترونياً باستحقاق فوري خلال دقائق، وتشمل استعراض وحجز الوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من توصيات خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الرابط: (http://qrco.de/bbLCv7).

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