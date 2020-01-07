خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأميركي ويبحث معه التحديات المشتركة

فيما ناقش مع "بومبيو" ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في واشنطن.

وقال الأمير عبر حسابه في "تويتر": التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وفي وقتٍ سابقٍ التقى نائب وزير الدفاع، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تمّ بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، قد وصل أمس والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ويلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله لدى وصوله الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.