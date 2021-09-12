النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

مرتبة الشرف.. مبتعثة سعودية تهزم السرطان وتتخرج بامتياز.. إليك رسالتها

شكرت مكتب ولي العهد بعرضهم التكفل بـ"كامل تكاليف العلاج في أمريكا"

هزمت مبتعثة سعودية السرطان متسلحة بإرادتها وعزيمتها وإصرارها وتحديها وتخرجت بمرتبة الشرف؛ وذلك في قصة جمعت الألم بالأمل، وهي تعيش الآن تعافياً من المرض منذ 3 سنوات بعد أن نجحت في مواجهته كتحدٍ لا كعائق لأحلامها وطموحاتها.

وفي التفاصيل، تحدثت المبتعثة الطالبة السعودية "مها الحمود" من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لقناة الإخبارية عن قصة إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وكيف هزمت مرضها وانتصرت عليه وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من واشنطن.

وقالت "الحمود": "بعد أول محاضرة لي وفي أول يوم بالجامعة جاء تشخيص إصابتي بمرض السرطان بعد معاناة مزمنة من صعوبة في التنفس وكحة مزمنة مما سبب لي صدمة نفسية كوني طالبة عمرها 19 عامًا، وفي بداية مرحلة جديدة من دراستي بعيدًا في غربة عن اهلي، فقررت استكمال العلاج والدراسة في نفس الوقت؛ حيث كنت أدرس وأذاكر وأختبر في المستشفى بينما كنت أتلقى العلاج".

وأردفت: "بعد الإصرار والطموح تخرجت ولله الحمد بدرجة البكالوريوس من جامعة واشنطن دي سي في العلوم السياسية تخصص الاقتصاد السياسي بمرتبة الشرف، كما تم اختياري من قبل مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن دي سي بمنحة بحثية من بين أفضل 5٪ من طلاب وطالبات أمريكا لمدة سنة في مركز الشرق الأوسط".

وقدمت "الحمود" شكرها لمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعرضهم التكفل بكامل تكاليف العلاج في أمريكا أو السعودية، وكذلك الملحقية الثقافية في أمريكا لدعمهم وتواصلهم مع شركة التأمين ووالدها ووالدتها لوقفتهم وتعليمهم لهم بأنه لا مستحيل أمام تحقيق الأهداف والأحلام، مشيرة إلى أن والدها رافقها طوال رحلة علاجها في أمريكا حتى منّ الله عليها بالشفاء والعافية.

وختمت الملهمة والمبتعثة مها الحمود، بتوجيه رسالة لكل شخص يواجه صعوبات وتحديات بأن يتحلى بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله والإيمان به ويسعى للمحاولة وأن ينظر لكل عائق على أنه حافز لمواصلة النجاح.

وأضافت: "الشيء الذي أؤمن به وما زلت وهو ما أعطاني القوة والدعم خلال فترة علاجي من السرطان هي - أن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه - وقد شعرت بهذا الحب من خلال تسخير العلاج وكمية الدعوات التي وجدتها من الناس ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرتبة الشرف.. مبتعثة سعودية تهزم السرطان وتتخرج بامتياز.. إليك رسالتها
سبق

هزمت مبتعثة سعودية السرطان متسلحة بإرادتها وعزيمتها وإصرارها وتحديها وتخرجت بمرتبة الشرف؛ وذلك في قصة جمعت الألم بالأمل، وهي تعيش الآن تعافياً من المرض منذ 3 سنوات بعد أن نجحت في مواجهته كتحدٍ لا كعائق لأحلامها وطموحاتها.

وفي التفاصيل، تحدثت المبتعثة الطالبة السعودية "مها الحمود" من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لقناة الإخبارية عن قصة إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وكيف هزمت مرضها وانتصرت عليه وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من واشنطن.

وقالت "الحمود": "بعد أول محاضرة لي وفي أول يوم بالجامعة جاء تشخيص إصابتي بمرض السرطان بعد معاناة مزمنة من صعوبة في التنفس وكحة مزمنة مما سبب لي صدمة نفسية كوني طالبة عمرها 19 عامًا، وفي بداية مرحلة جديدة من دراستي بعيدًا في غربة عن اهلي، فقررت استكمال العلاج والدراسة في نفس الوقت؛ حيث كنت أدرس وأذاكر وأختبر في المستشفى بينما كنت أتلقى العلاج".

وأردفت: "بعد الإصرار والطموح تخرجت ولله الحمد بدرجة البكالوريوس من جامعة واشنطن دي سي في العلوم السياسية تخصص الاقتصاد السياسي بمرتبة الشرف، كما تم اختياري من قبل مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن دي سي بمنحة بحثية من بين أفضل 5٪ من طلاب وطالبات أمريكا لمدة سنة في مركز الشرق الأوسط".

وقدمت "الحمود" شكرها لمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعرضهم التكفل بكامل تكاليف العلاج في أمريكا أو السعودية، وكذلك الملحقية الثقافية في أمريكا لدعمهم وتواصلهم مع شركة التأمين ووالدها ووالدتها لوقفتهم وتعليمهم لهم بأنه لا مستحيل أمام تحقيق الأهداف والأحلام، مشيرة إلى أن والدها رافقها طوال رحلة علاجها في أمريكا حتى منّ الله عليها بالشفاء والعافية.

وختمت الملهمة والمبتعثة مها الحمود، بتوجيه رسالة لكل شخص يواجه صعوبات وتحديات بأن يتحلى بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله والإيمان به ويسعى للمحاولة وأن ينظر لكل عائق على أنه حافز لمواصلة النجاح.

وأضافت: "الشيء الذي أؤمن به وما زلت وهو ما أعطاني القوة والدعم خلال فترة علاجي من السرطان هي - أن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه - وقد شعرت بهذا الحب من خلال تسخير العلاج وكمية الدعوات التي وجدتها من الناس ولله الحمد".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:18 PM

مرتبة الشرف.. مبتعثة سعودية تهزم السرطان وتتخرج بامتياز.. إليك رسالتها

شكرت مكتب ولي العهد بعرضهم التكفل بـ"كامل تكاليف العلاج في أمريكا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
4,852

هزمت مبتعثة سعودية السرطان متسلحة بإرادتها وعزيمتها وإصرارها وتحديها وتخرجت بمرتبة الشرف؛ وذلك في قصة جمعت الألم بالأمل، وهي تعيش الآن تعافياً من المرض منذ 3 سنوات بعد أن نجحت في مواجهته كتحدٍ لا كعائق لأحلامها وطموحاتها.

وفي التفاصيل، تحدثت المبتعثة الطالبة السعودية "مها الحمود" من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لقناة الإخبارية عن قصة إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وكيف هزمت مرضها وانتصرت عليه وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من واشنطن.

وقالت "الحمود": "بعد أول محاضرة لي وفي أول يوم بالجامعة جاء تشخيص إصابتي بمرض السرطان بعد معاناة مزمنة من صعوبة في التنفس وكحة مزمنة مما سبب لي صدمة نفسية كوني طالبة عمرها 19 عامًا، وفي بداية مرحلة جديدة من دراستي بعيدًا في غربة عن اهلي، فقررت استكمال العلاج والدراسة في نفس الوقت؛ حيث كنت أدرس وأذاكر وأختبر في المستشفى بينما كنت أتلقى العلاج".

وأردفت: "بعد الإصرار والطموح تخرجت ولله الحمد بدرجة البكالوريوس من جامعة واشنطن دي سي في العلوم السياسية تخصص الاقتصاد السياسي بمرتبة الشرف، كما تم اختياري من قبل مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن دي سي بمنحة بحثية من بين أفضل 5٪ من طلاب وطالبات أمريكا لمدة سنة في مركز الشرق الأوسط".

وقدمت "الحمود" شكرها لمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعرضهم التكفل بكامل تكاليف العلاج في أمريكا أو السعودية، وكذلك الملحقية الثقافية في أمريكا لدعمهم وتواصلهم مع شركة التأمين ووالدها ووالدتها لوقفتهم وتعليمهم لهم بأنه لا مستحيل أمام تحقيق الأهداف والأحلام، مشيرة إلى أن والدها رافقها طوال رحلة علاجها في أمريكا حتى منّ الله عليها بالشفاء والعافية.

وختمت الملهمة والمبتعثة مها الحمود، بتوجيه رسالة لكل شخص يواجه صعوبات وتحديات بأن يتحلى بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله والإيمان به ويسعى للمحاولة وأن ينظر لكل عائق على أنه حافز لمواصلة النجاح.

وأضافت: "الشيء الذي أؤمن به وما زلت وهو ما أعطاني القوة والدعم خلال فترة علاجي من السرطان هي - أن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه - وقد شعرت بهذا الحب من خلال تسخير العلاج وكمية الدعوات التي وجدتها من الناس ولله الحمد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,588
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة