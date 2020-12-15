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مصرع 11 شخصًا وسط روسيا جراء حريق في دار للمسنين

السلطات في بشكيريا أعلنت فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق

لَقِيَ 11 شخصًا، حتفهم في حريق بمبنى لإيواء كبار السن (دار رعاية المسنين) في جمهورية باشكيريا بوسط روسيا، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفق "روسيا اليوم" قال جهاز الطوارئ في بشكيريا: إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 مترًا مربعًا.

وأعلنت السلطات في جمهورية بشكيريا، فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق.

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مصرع 11 شخصًا وسط روسيا جراء حريق في دار للمسنين
سبق

لَقِيَ 11 شخصًا، حتفهم في حريق بمبنى لإيواء كبار السن (دار رعاية المسنين) في جمهورية باشكيريا بوسط روسيا، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفق "روسيا اليوم" قال جهاز الطوارئ في بشكيريا: إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 مترًا مربعًا.

وأعلنت السلطات في جمهورية بشكيريا، فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:05 AM

مصرع 11 شخصًا وسط روسيا جراء حريق في دار للمسنين

السلطات في بشكيريا أعلنت فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيَ 11 شخصًا، حتفهم في حريق بمبنى لإيواء كبار السن (دار رعاية المسنين) في جمهورية باشكيريا بوسط روسيا، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفق "روسيا اليوم" قال جهاز الطوارئ في بشكيريا: إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 مترًا مربعًا.

وأعلنت السلطات في جمهورية بشكيريا، فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق.

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