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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10531 نقطة

بتداولات بلغت 13 مليار ريال لأكثر من 457 مليون سهم

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 264.05 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 457 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 368 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، والرياض، وسابك، والأهلي، وسويكورب وأبل ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، ووفرة، وأنابيب، والجزيرة ريت، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.43% و 7.24%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 533.24 نقطة ليقفل عند مستوى 24168.42 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10531 نقطة
سبق

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 264.05 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 457 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 368 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، والرياض، وسابك، والأهلي، وسويكورب وأبل ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، ووفرة، وأنابيب، والجزيرة ريت، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.43% و 7.24%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 533.24 نقطة ليقفل عند مستوى 24168.42 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
04:44 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10531 نقطة

بتداولات بلغت 13 مليار ريال لأكثر من 457 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 264.05 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 457 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 368 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، والرياض، وسابك، والأهلي، وسويكورب وأبل ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، ووفرة، وأنابيب، والجزيرة ريت، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.43% و 7.24%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 533.24 نقطة ليقفل عند مستوى 24168.42 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

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