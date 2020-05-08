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"الصحة" تؤكّد: ضرورة أن يكون الفحص مبكراً ومستمراً

الإعلان عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تؤكّد: ضرورة أن يكون الفحص مبكراً ومستمراً
سبق

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:08 PM

"الصحة" تؤكّد: ضرورة أن يكون الفحص مبكراً ومستمراً

الإعلان عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,696

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.

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