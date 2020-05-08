"الصحة" تؤكّد: ضرورة أن يكون الفحص مبكراً ومستمراً

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1701 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت الوزارة، في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن فحص فيروس كورونا يجب أن يكون مبكراً ومستمراً.