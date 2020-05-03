النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سودة عسير.. على غير عادتها بدت خالية إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك بسبب "كورونا"

تلفها خيوط الضباب وتغسلها حبات المطر في مناظر آسرة رصدتها "سبق"

على غير عادتها في مثل هذا الوقت بدت سودة عسير ظهر أمس خالية من كل شيء إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك تلفهما خيوط الضباب وتغسلهما حبات المطر..

مناظر آسرة رصدتها "سبق" في ظل خلو المكان من المارة والسياح والباعة والمتنزهين الذين كانوا يرتادون المكان في مثل هذا الوقت من كل عام لقضاء شهر الصيام في تلك الأجواء العليلة الباردة الماطرة في الوقت الذي تشهد فيه أغلب مدن المملكة ودول الخليج ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ما يدفع بسكانها للنزوح لسودة عسير الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة والتي غيب حضورها كغيرها عن الساحة فيروس كورونا المستجد الذي أوقف كل شيء.

وتجثم "السودة" فوق أعلى قمة في المملكة وعلى ارتفاع يقدر بأكثر من 3000 متر عن سطح البحر حباها الله جمالاً أخاذًا وأجواء ساحرة وطبيعة خلابة يزيد من روعتها وجمالها غابات أشجار العرعر التي كانت تحتضن وتظل كل قادم للمكان.

في هذه الأيام لا تستطيع السير ظهرًا دون أن تضيء أنوار مركبتك وتعمل إشاراتها التحذيرية بسبب الضباب الكثيف الذي يعيق الحركة المرورية ويشلها أحيانًا.

الكل يتحين الفرصة وكله أمل في أن تزول الجائحة ويذهب البلاء لتعود الحياة كما كانت في كل مكان من أرجاء هذا الوطن بل في كل شبر من أنحاء العالم وبينها سودة عسير التي كانت الوجهة الرئيسة ليس للسعودية فقط بل لعدد من دول العالم في مثل هذه الأيام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
سودة عسير.. على غير عادتها بدت خالية إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك بسبب "كورونا"
سبق

على غير عادتها في مثل هذا الوقت بدت سودة عسير ظهر أمس خالية من كل شيء إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك تلفهما خيوط الضباب وتغسلهما حبات المطر..

مناظر آسرة رصدتها "سبق" في ظل خلو المكان من المارة والسياح والباعة والمتنزهين الذين كانوا يرتادون المكان في مثل هذا الوقت من كل عام لقضاء شهر الصيام في تلك الأجواء العليلة الباردة الماطرة في الوقت الذي تشهد فيه أغلب مدن المملكة ودول الخليج ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ما يدفع بسكانها للنزوح لسودة عسير الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة والتي غيب حضورها كغيرها عن الساحة فيروس كورونا المستجد الذي أوقف كل شيء.

وتجثم "السودة" فوق أعلى قمة في المملكة وعلى ارتفاع يقدر بأكثر من 3000 متر عن سطح البحر حباها الله جمالاً أخاذًا وأجواء ساحرة وطبيعة خلابة يزيد من روعتها وجمالها غابات أشجار العرعر التي كانت تحتضن وتظل كل قادم للمكان.

في هذه الأيام لا تستطيع السير ظهرًا دون أن تضيء أنوار مركبتك وتعمل إشاراتها التحذيرية بسبب الضباب الكثيف الذي يعيق الحركة المرورية ويشلها أحيانًا.

الكل يتحين الفرصة وكله أمل في أن تزول الجائحة ويذهب البلاء لتعود الحياة كما كانت في كل مكان من أرجاء هذا الوطن بل في كل شبر من أنحاء العالم وبينها سودة عسير التي كانت الوجهة الرئيسة ليس للسعودية فقط بل لعدد من دول العالم في مثل هذه الأيام.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:45 AM

سودة عسير.. على غير عادتها بدت خالية إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك بسبب "كورونا"

تلفها خيوط الضباب وتغسلها حبات المطر في مناظر آسرة رصدتها "سبق"

A A A
محمد طيران - عسير
11
18,105

على غير عادتها في مثل هذا الوقت بدت سودة عسير ظهر أمس خالية من كل شيء إلا من أشجار العرعر وبائع للمساويك تلفهما خيوط الضباب وتغسلهما حبات المطر..

مناظر آسرة رصدتها "سبق" في ظل خلو المكان من المارة والسياح والباعة والمتنزهين الذين كانوا يرتادون المكان في مثل هذا الوقت من كل عام لقضاء شهر الصيام في تلك الأجواء العليلة الباردة الماطرة في الوقت الذي تشهد فيه أغلب مدن المملكة ودول الخليج ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ما يدفع بسكانها للنزوح لسودة عسير الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة والتي غيب حضورها كغيرها عن الساحة فيروس كورونا المستجد الذي أوقف كل شيء.

وتجثم "السودة" فوق أعلى قمة في المملكة وعلى ارتفاع يقدر بأكثر من 3000 متر عن سطح البحر حباها الله جمالاً أخاذًا وأجواء ساحرة وطبيعة خلابة يزيد من روعتها وجمالها غابات أشجار العرعر التي كانت تحتضن وتظل كل قادم للمكان.

في هذه الأيام لا تستطيع السير ظهرًا دون أن تضيء أنوار مركبتك وتعمل إشاراتها التحذيرية بسبب الضباب الكثيف الذي يعيق الحركة المرورية ويشلها أحيانًا.

الكل يتحين الفرصة وكله أمل في أن تزول الجائحة ويذهب البلاء لتعود الحياة كما كانت في كل مكان من أرجاء هذا الوطن بل في كل شبر من أنحاء العالم وبينها سودة عسير التي كانت الوجهة الرئيسة ليس للسعودية فقط بل لعدد من دول العالم في مثل هذه الأيام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,919
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,885

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة