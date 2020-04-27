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انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %

استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %
سبق

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:01 AM

انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %

استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
0
1,165

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.

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