انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %
استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل
شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.
النفط
أسعار النفط
انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-27
شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:01 AM
انخفاض سعر نفط "برنت" بنسبة 5.36 %
استقر عند 20.29 دولار أمريكي للبرميل
شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، انخفاضاً للعقود الآجلة، صباح اليوم الإثنين، بمقدار 1.15 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 5.36%؛ ليستقر عند 20.29 دولار أمريكي.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار2.42 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 14.29%؛ ليثبت عند 14.52 دولار أمريكي.