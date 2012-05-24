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أمانة جدة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

بعد تنفيذ 3900 جولة رقابية في نطاق البلديات التابعة لها

أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس، 36 منشأة تجارية مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، بعد تنفيذ 3929 جولة رقابية مع عدد من الجهات المعنية في نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة.

وقالت الأمانة إن الجهود الرقابية الميدانية شملت 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 75 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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أمانة جدة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس، 36 منشأة تجارية مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، بعد تنفيذ 3929 جولة رقابية مع عدد من الجهات المعنية في نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة.

وقالت الأمانة إن الجهود الرقابية الميدانية شملت 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 75 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
05:06 PM

أمانة جدة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

بعد تنفيذ 3900 جولة رقابية في نطاق البلديات التابعة لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس، 36 منشأة تجارية مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، بعد تنفيذ 3929 جولة رقابية مع عدد من الجهات المعنية في نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة.

وقالت الأمانة إن الجهود الرقابية الميدانية شملت 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 75 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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