ياسر: سألعب بقميصَيْن مختلفَيْن.. وحضور برشلونة ليس مغريًا

في المؤتمر الصحفي لحفل اعتزاله

أبدى ياسر القحطاني جاهزيته للمشاركة في حفل اعتزاله الذي سيقام مساء الغد، ويجمع بين فريقَي الهلال وy20.

وقال ياسر في المؤتمر الصحفي: "بإذن الله سأشارك في المباراة كاملة بواقع شوط مع كل فريق".

وأضاف مسترجعًا الماضي: "منذ الصغر كان لدي طموح أن أصبح لاعبًا ونجمًا، وهذا الأمر لم يتحقق إلا بوقفة المسؤولين والمدربين، ودعم الجمهور".

وعن أبرز الإيجابيات والسلبيات التي خرج بها من مشواره في كرة القدم قال: "الإيجابيات كثيرة، أقلها محبة الجمهور والناس. أما السلبيات فإن كرة القدم تأخذ وقتك وتسرقك من أعز الناس".

وتطرق لحفل الاعتزال، وقال: "في الحقيقة نحن موعودون بكرنفال كبير؛ إذ يبدأ الحفل بأغنية فنية، بعدها عرض مرئي لمسيرتي، وبعد المباراة سيوجَد كأس آسيا، وسيتمكن أحد الجماهير المحظوظة من التصوير معه، وبعد ذلك الألعاب النارية".

وأضاف: "حقيقة، كنت أتمنى وجود لاعبي الهلال الدوليين، ولكنهم الآن مع المنتخب السعودي، ولكن مجرد وجود شعار الهلال يكفي".

وعن عدم وجود فِرق عالمية، مثل برشلونة الإسباني، قال: "نحن في زمن الدعم الكبير، وفي رؤية 2030 التي أصبح معها وجود مثل هذه الفرق والمنتخبات سهلاً جدًّا؛ فالأمر هذا لم يعد هو الحدث الأبرز".

وأضاف: "لذلك اتفقت أنا وتركي آل الشيخ على حدث مختلف، هو أن يكون زملائي القدامى الذين دعموني منذ بداياتي موجودين معي".

وعن القميص الذي سيرتديه فريقه، وعدم تسويقه عبر علامة Y20 ، قال: "العلامة التجارية هي علامة شخصية، يندرج تحتها قطاعان (التجارة والأعمال الخيرية)".

وأضاف: "أما القميص فهو يمثل ألوان الأندية التي لعبت معها، وهي القادسية والهلال والعين والمنتخب السعودي".