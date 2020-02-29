النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "سنغالية": تصرف "غوميز" مع ناشئي السنغال "مجاملة رقيقة"

بعد زيارته للاعبي المنتخب تحت 20 عامًا قبل لقاء البحرين بكأس العرب

امتدحت صحيفة "teledakar" السنغالية، تصرف محترف الهلال بافيتمبي غوميز تجاه لاعبي المنتخب السنغالي تحت 20 عامًا، المشارك في كأس العرب تحت 20 عامًا.

وقام اللاعب الفرنسي المحترف في صفوف الهلال بزيارة لاعبي المنتخب السنغالي، قبل مباراتهم التي أقيمت أمام المنتخب البحريني في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقالت الصحيفة: إن زيارة اللاعب كانت مجاملة رقيقة منه للاعبي المنتخب السنغالي؛ حيث طالبهم بمزيد من الجهد، ممتدحًا الصورة الراقية التي تركها اللاعبون في الملعب وخارجه.

وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نظيره البحريني بخماسية نظيفة مكّنت الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة مع منتخبات المغرب وتونس ومصر، في البطولة التي تحتضنها الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
صحيفة "سنغالية": تصرف "غوميز" مع ناشئي السنغال "مجاملة رقيقة"
سبق

امتدحت صحيفة "teledakar" السنغالية، تصرف محترف الهلال بافيتمبي غوميز تجاه لاعبي المنتخب السنغالي تحت 20 عامًا، المشارك في كأس العرب تحت 20 عامًا.

وقام اللاعب الفرنسي المحترف في صفوف الهلال بزيارة لاعبي المنتخب السنغالي، قبل مباراتهم التي أقيمت أمام المنتخب البحريني في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقالت الصحيفة: إن زيارة اللاعب كانت مجاملة رقيقة منه للاعبي المنتخب السنغالي؛ حيث طالبهم بمزيد من الجهد، ممتدحًا الصورة الراقية التي تركها اللاعبون في الملعب وخارجه.

وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نظيره البحريني بخماسية نظيفة مكّنت الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة مع منتخبات المغرب وتونس ومصر، في البطولة التي تحتضنها الرياض.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:15 PM

صحيفة "سنغالية": تصرف "غوميز" مع ناشئي السنغال "مجاملة رقيقة"

بعد زيارته للاعبي المنتخب تحت 20 عامًا قبل لقاء البحرين بكأس العرب

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,830

امتدحت صحيفة "teledakar" السنغالية، تصرف محترف الهلال بافيتمبي غوميز تجاه لاعبي المنتخب السنغالي تحت 20 عامًا، المشارك في كأس العرب تحت 20 عامًا.

وقام اللاعب الفرنسي المحترف في صفوف الهلال بزيارة لاعبي المنتخب السنغالي، قبل مباراتهم التي أقيمت أمام المنتخب البحريني في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقالت الصحيفة: إن زيارة اللاعب كانت مجاملة رقيقة منه للاعبي المنتخب السنغالي؛ حيث طالبهم بمزيد من الجهد، ممتدحًا الصورة الراقية التي تركها اللاعبون في الملعب وخارجه.

وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نظيره البحريني بخماسية نظيفة مكّنت الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة مع منتخبات المغرب وتونس ومصر، في البطولة التي تحتضنها الرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,880
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,473
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,014

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة