النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

دعتهم لسرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال "15" يوماً

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3/5/1441هـ .

ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3/5/1441هـ .

ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
04:56 PM

"البيئة" تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

دعتهم لسرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال "15" يوماً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
916

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3/5/1441هـ .

ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,263
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,600
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,825
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,430

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة