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اعتقال الرئيس القرغيزي السابق

بعد 3 أيام من إطلاق سراحه

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن عضو في حزب أتامباييف السياسي، أن قوات الأمن القرغيزية احتجزت الرئيس السابق ألماظبك أتامباييف، اليوم (السبت).

وكان أنصار "أتامباييف" قد ضمنوا إطلاق سراحه من السجن؛ حيث كان يقضي عقوبة طويلة بتهم الفساد وسط اضطرابات أطاحت بحكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، الثلاثاء الماضي، بحسب "رويترز".

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اعتقال الرئيس القرغيزي السابق
سبق

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن عضو في حزب أتامباييف السياسي، أن قوات الأمن القرغيزية احتجزت الرئيس السابق ألماظبك أتامباييف، اليوم (السبت).

وكان أنصار "أتامباييف" قد ضمنوا إطلاق سراحه من السجن؛ حيث كان يقضي عقوبة طويلة بتهم الفساد وسط اضطرابات أطاحت بحكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، الثلاثاء الماضي، بحسب "رويترز".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:37 PM

اعتقال الرئيس القرغيزي السابق

بعد 3 أيام من إطلاق سراحه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,031

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن عضو في حزب أتامباييف السياسي، أن قوات الأمن القرغيزية احتجزت الرئيس السابق ألماظبك أتامباييف، اليوم (السبت).

وكان أنصار "أتامباييف" قد ضمنوا إطلاق سراحه من السجن؛ حيث كان يقضي عقوبة طويلة بتهم الفساد وسط اضطرابات أطاحت بحكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، الثلاثاء الماضي، بحسب "رويترز".

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