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"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

الضحايا 23 شخصاً.. شاهد اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة روسية

كانت تقل فريقاً من المظليين في تتارستان

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في تحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، أكّدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جداً".

ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك- شرقي تتارستان، وعلى متنها طيّاران و21 مظلياً من النادي المحلي.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طيّارَي الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يُذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.

وصُنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.

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الضحايا 23 شخصاً.. شاهد اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة روسية
سبق

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في تحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، أكّدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جداً".

ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك- شرقي تتارستان، وعلى متنها طيّاران و21 مظلياً من النادي المحلي.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طيّارَي الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يُذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.

وصُنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
12:25 PM

الضحايا 23 شخصاً.. شاهد اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة روسية

كانت تقل فريقاً من المظليين في تتارستان

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,243

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في تحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.

وحسب وسائل إعلام روسية، أكّدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جداً".

ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.

وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك- شرقي تتارستان، وعلى متنها طيّاران و21 مظلياً من النادي المحلي.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طيّارَي الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يُذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.

وصُنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.

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