"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام

يبلغ من العمر 27 عاماً

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.

وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.

ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.

واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.

يبلغ من العمر 27 عاماً

"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام

صحيفة سبق الإلكترونية– الرياض

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.

وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.

ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.



واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.