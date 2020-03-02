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"الصحة العالمية" تعلن ظهور إصابات بكورونا في 5 دول جديدة

أصدرت توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، بلغ 87137 حالة إصابة، من بينها 79968 داخل الصين و7169 خارج الصين في 58 دولة، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس داخل الصين بلغت 2873 حالة، و104 حالات وفاة خارج الصين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن خمس دول جديدة أعلنت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن وجود إصابات على أراضيها، وهي أذربيجان والأكوادور وإيرلندا وموناكو وقطر.

وأوضحت عدد الإصابات الجديدة في إقليم هوبيه بالصين تراجع على مدى يومين متتاليين، وأن المنظمة تراقب التطورات .

وقد أصدرت المنظمة توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان التي تعاني من تفشي الفيروس لما سيكون لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية، ويحول دون وصول المساعدات والدعم التقني المطلوب.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تعلن ظهور إصابات بكورونا في 5 دول جديدة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، بلغ 87137 حالة إصابة، من بينها 79968 داخل الصين و7169 خارج الصين في 58 دولة، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس داخل الصين بلغت 2873 حالة، و104 حالات وفاة خارج الصين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن خمس دول جديدة أعلنت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن وجود إصابات على أراضيها، وهي أذربيجان والأكوادور وإيرلندا وموناكو وقطر.

وأوضحت عدد الإصابات الجديدة في إقليم هوبيه بالصين تراجع على مدى يومين متتاليين، وأن المنظمة تراقب التطورات .

وقد أصدرت المنظمة توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان التي تعاني من تفشي الفيروس لما سيكون لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية، ويحول دون وصول المساعدات والدعم التقني المطلوب.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:38 PM

"الصحة العالمية" تعلن ظهور إصابات بكورونا في 5 دول جديدة

أصدرت توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، بلغ 87137 حالة إصابة، من بينها 79968 داخل الصين و7169 خارج الصين في 58 دولة، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس داخل الصين بلغت 2873 حالة، و104 حالات وفاة خارج الصين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن خمس دول جديدة أعلنت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن وجود إصابات على أراضيها، وهي أذربيجان والأكوادور وإيرلندا وموناكو وقطر.

وأوضحت عدد الإصابات الجديدة في إقليم هوبيه بالصين تراجع على مدى يومين متتاليين، وأن المنظمة تراقب التطورات .

وقد أصدرت المنظمة توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان التي تعاني من تفشي الفيروس لما سيكون لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية، ويحول دون وصول المساعدات والدعم التقني المطلوب.

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