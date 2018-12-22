مدير تعليم سراة عبيدة يُكرم المشاركين في أولمبياد إبداع 2022

أشاد برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب

كرم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني إبداع 2022، بحضور مُساعديه وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

جاء ذلك في حفل نظمته إدارة الموهوبين؛ حيث تجول "العلكمي" في المعرض المُصاحب الذي يحوي أعمال الطلاب واستمع لشرح عنها.

ثم انطلقت فعاليات الحفل الخطابي المُعد، وألقى "العلكمي" كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار الحقيقي في مثل هؤلاء الطلاب الذين يعدون قيمة مضافة للوطن.

وأكد أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب والطالبات الموهوبين، وتعمل على دعم مشاركاتهم المحلية أو الدولية؛ حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن في كل محفل؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية تماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وبدوره قال مدير الموهوبين محمد بن زخنون: إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في عدد من المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها إلكترونيًا من قبل مؤسسة "موهبة" بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى على مستوى المملكة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين من كل الإدارات والأقسام والمدارس.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المشاركين والمدارس والداعمين.