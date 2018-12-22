النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير تعليم سراة عبيدة يُكرم المشاركين في أولمبياد إبداع 2022

أشاد برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب

كرم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني إبداع 2022، بحضور مُساعديه وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

جاء ذلك في حفل نظمته إدارة الموهوبين؛ حيث تجول "العلكمي" في المعرض المُصاحب الذي يحوي أعمال الطلاب واستمع لشرح عنها.

ثم انطلقت فعاليات الحفل الخطابي المُعد، وألقى "العلكمي" كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار الحقيقي في مثل هؤلاء الطلاب الذين يعدون قيمة مضافة للوطن.

وأكد أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب والطالبات الموهوبين، وتعمل على دعم مشاركاتهم المحلية أو الدولية؛ حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن في كل محفل؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية تماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وبدوره قال مدير الموهوبين محمد بن زخنون: إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في عدد من المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها إلكترونيًا من قبل مؤسسة "موهبة" بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى على مستوى المملكة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين من كل الإدارات والأقسام والمدارس.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المشاركين والمدارس والداعمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم سراة عبيدة يُكرم المشاركين في أولمبياد إبداع 2022
سبق

كرم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني إبداع 2022، بحضور مُساعديه وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

جاء ذلك في حفل نظمته إدارة الموهوبين؛ حيث تجول "العلكمي" في المعرض المُصاحب الذي يحوي أعمال الطلاب واستمع لشرح عنها.

ثم انطلقت فعاليات الحفل الخطابي المُعد، وألقى "العلكمي" كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار الحقيقي في مثل هؤلاء الطلاب الذين يعدون قيمة مضافة للوطن.

وأكد أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب والطالبات الموهوبين، وتعمل على دعم مشاركاتهم المحلية أو الدولية؛ حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن في كل محفل؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية تماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وبدوره قال مدير الموهوبين محمد بن زخنون: إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في عدد من المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها إلكترونيًا من قبل مؤسسة "موهبة" بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى على مستوى المملكة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين من كل الإدارات والأقسام والمدارس.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المشاركين والمدارس والداعمين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
05:20 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يُكرم المشاركين في أولمبياد إبداع 2022

أشاد برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
377

كرم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني إبداع 2022، بحضور مُساعديه وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

جاء ذلك في حفل نظمته إدارة الموهوبين؛ حيث تجول "العلكمي" في المعرض المُصاحب الذي يحوي أعمال الطلاب واستمع لشرح عنها.

ثم انطلقت فعاليات الحفل الخطابي المُعد، وألقى "العلكمي" كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار الحقيقي في مثل هؤلاء الطلاب الذين يعدون قيمة مضافة للوطن.

وأكد أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب والطالبات الموهوبين، وتعمل على دعم مشاركاتهم المحلية أو الدولية؛ حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن في كل محفل؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية تماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وبدوره قال مدير الموهوبين محمد بن زخنون: إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في عدد من المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها إلكترونيًا من قبل مؤسسة "موهبة" بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى على مستوى المملكة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين من كل الإدارات والأقسام والمدارس.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المشاركين والمدارس والداعمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة