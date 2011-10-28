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"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. اليوم

13 متعافياً يرفعون الحصيلة الإجمالية إلى 6357

سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 10 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة.

وشهدت حائل تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6730 حالة، تعافت منها 6357 حالة، وبقيت 278 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 95 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك أن عدد الحالات الحرجة بلغ 17 حالة، تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

وبلغت نسبة حالات التعافي 94.5%، وسجلت الحالات النشطة نسبة 4.1%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.41%.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 10 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة.

وشهدت حائل تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6730 حالة، تعافت منها 6357 حالة، وبقيت 278 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 95 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك أن عدد الحالات الحرجة بلغ 17 حالة، تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

وبلغت نسبة حالات التعافي 94.5%، وسجلت الحالات النشطة نسبة 4.1%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.41%.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:23 PM

حائل تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا".. اليوم

13 متعافياً يرفعون الحصيلة الإجمالية إلى 6357

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 10 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة.

وشهدت حائل تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6730 حالة، تعافت منها 6357 حالة، وبقيت 278 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 95 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك أن عدد الحالات الحرجة بلغ 17 حالة، تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

وبلغت نسبة حالات التعافي 94.5%، وسجلت الحالات النشطة نسبة 4.1%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.41%.

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