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الحكومة الفلسطينية تحجر على سكان الضفة الغربية لمواجهة "كورونا"

لمدة 14 يومًا وتستثنى المرافق الصحية

أمرت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، سكان الضفّة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا؛ كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون: "يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا للحجر الإلزامي؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش)"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملون فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

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الحكومة الفلسطينية تحجر على سكان الضفة الغربية لمواجهة "كورونا"
سبق

أمرت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، سكان الضفّة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا؛ كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون: "يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا للحجر الإلزامي؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش)"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملون فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:22 PM

الحكومة الفلسطينية تحجر على سكان الضفة الغربية لمواجهة "كورونا"

لمدة 14 يومًا وتستثنى المرافق الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، سكان الضفّة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا؛ كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون: "يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا للحجر الإلزامي؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش)"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملون فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

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