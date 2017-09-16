النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الطاقة الأمريكي: سوق النفط سيتعافى رغم مساعي إيران الخبيثة

قال: هجوم مدبّر يستهدف سوق الطاقة العالمي وعلى إيران تحمُّل المسؤولية

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري؛ اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتَي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.

وقال بيري؛ في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رغم جهود إيران الخبيثة، إلا أننا واثقون -بشدة- بمتانة السوق وبأن استجابتها ستكون إيجابية".

ووفق "رويترز"، اتهم وزير الطاقة الأمريكي، إيران، بالضلوع في الهجوم، وقال "رغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون بقدرة السوق على التعافي، ولا شك أنه هجوم مدبّر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، وعلى إيران تحمُّل مسؤولية العمل، وهذا السلوك غير مقبول".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الطاقة الأمريكي: سوق النفط سيتعافى رغم مساعي إيران الخبيثة
سبق

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري؛ اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتَي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.

وقال بيري؛ في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رغم جهود إيران الخبيثة، إلا أننا واثقون -بشدة- بمتانة السوق وبأن استجابتها ستكون إيجابية".

ووفق "رويترز"، اتهم وزير الطاقة الأمريكي، إيران، بالضلوع في الهجوم، وقال "رغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون بقدرة السوق على التعافي، ولا شك أنه هجوم مدبّر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، وعلى إيران تحمُّل مسؤولية العمل، وهذا السلوك غير مقبول".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
01:52 PM

وزير الطاقة الأمريكي: سوق النفط سيتعافى رغم مساعي إيران الخبيثة

قال: هجوم مدبّر يستهدف سوق الطاقة العالمي وعلى إيران تحمُّل المسؤولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,867

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري؛ اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتَي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.

وقال بيري؛ في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رغم جهود إيران الخبيثة، إلا أننا واثقون -بشدة- بمتانة السوق وبأن استجابتها ستكون إيجابية".

ووفق "رويترز"، اتهم وزير الطاقة الأمريكي، إيران، بالضلوع في الهجوم، وقال "رغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون بقدرة السوق على التعافي، ولا شك أنه هجوم مدبّر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، وعلى إيران تحمُّل مسؤولية العمل، وهذا السلوك غير مقبول".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,593
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,884
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,815
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,332

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة