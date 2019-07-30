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"وجبة بروست" تنقل9 أشخاص للمستشفى ببيشة

أصيبوا بألم بالبطن وقيء وإسهال بعد تناولها وتم تنويمهم

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة اليوم الثلاثاء تسع حالات من عائلة واحدة تعاني من ألم بالبطن وقيء وإسهال بعد تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم بمحافظة بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان، أنه بالكشف عليها اتضح إصابة جميع الحالات التسع بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم، وتم تنويم جميع الحالات لاستكمال العلاج.

وأضاف "آل بخيتان" أن فريق الطب الوقائي بصحة بيشة باشر الحالات لاستكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"وجبة بروست" تنقل9 أشخاص للمستشفى ببيشة
سبق

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة اليوم الثلاثاء تسع حالات من عائلة واحدة تعاني من ألم بالبطن وقيء وإسهال بعد تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم بمحافظة بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان، أنه بالكشف عليها اتضح إصابة جميع الحالات التسع بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم، وتم تنويم جميع الحالات لاستكمال العلاج.

وأضاف "آل بخيتان" أن فريق الطب الوقائي بصحة بيشة باشر الحالات لاستكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:32 PM

"وجبة بروست" تنقل9 أشخاص للمستشفى ببيشة

أصيبوا بألم بالبطن وقيء وإسهال بعد تناولها وتم تنويمهم

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سعود الدعجاني - بيشة
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2,390

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة اليوم الثلاثاء تسع حالات من عائلة واحدة تعاني من ألم بالبطن وقيء وإسهال بعد تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم بمحافظة بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان، أنه بالكشف عليها اتضح إصابة جميع الحالات التسع بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة بروست من أحد المطاعم، وتم تنويم جميع الحالات لاستكمال العلاج.

وأضاف "آل بخيتان" أن فريق الطب الوقائي بصحة بيشة باشر الحالات لاستكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي.

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