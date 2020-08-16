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"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

النتائج عبر "نور" والتظلم إلكترونيًا على حساب "المعلم"

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

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"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:48 PM

"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

النتائج عبر "نور" والتظلم إلكترونيًا على حساب "المعلم"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,055

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

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