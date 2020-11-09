توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من الغد الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة. وشملت التوقعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والقصيم. وبحسب الجدول المرفق تصل الأمطار إلى غزيرة في بعض المناطق بينما خفيفة إلى متوسطة في بعضها.

المركز الوطني للأرصاد يتوقع أمطارًا على 10 مناطق.. من الثلاثاء للجمعة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-09 توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من الغد الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة.



وشملت التوقعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والقصيم.



وبحسب الجدول المرفق تصل الأمطار إلى غزيرة في بعض المناطق بينما خفيفة إلى متوسطة في بعضها.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 07:43 PM

المركز الوطني للأرصاد يتوقع أمطارًا على 10 مناطق.. من الثلاثاء للجمعة تصل إلى غزيرة في بعض المناطق بينما خفيفة إلى متوسطة في الأخرى





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توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من الغد الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة.



وشملت التوقعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والقصيم.



وبحسب الجدول المرفق تصل الأمطار إلى غزيرة في بعض المناطق بينما خفيفة إلى متوسطة في بعضها.