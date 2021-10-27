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"الجبير" يستقبل وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية

استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
07:24 PM

"الجبير" يستقبل وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية

استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

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