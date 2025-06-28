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شرطة الرياض تضبط مواطناً تورّط في انتحال صفة رجل أمن وسلب المارة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال, أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, وذلك لتوافر الدلائل على تورُّطه في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية, وتم بحوزته ضبط الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة, وأقرّ بارتكاب (21) جريمة سلب، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض تضبط مواطناً تورّط في انتحال صفة رجل أمن وسلب المارة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال, أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, وذلك لتوافر الدلائل على تورُّطه في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية, وتم بحوزته ضبط الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة, وأقرّ بارتكاب (21) جريمة سلب، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:15 PM

شرطة الرياض تضبط مواطناً تورّط في انتحال صفة رجل أمن وسلب المارة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال, أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, وذلك لتوافر الدلائل على تورُّطه في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية, وتم بحوزته ضبط الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة, وأقرّ بارتكاب (21) جريمة سلب، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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