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شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان

إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94%

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان
سبق

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:12 PM

شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان

إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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