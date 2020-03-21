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مواطنون يطالبون بإغلاق المطابخ لمنع المناسبات ومحاصرة "كورونا"

أسوة بالأسواق.. أكّدوا أن استمرارها يزيد فرص التجمّعات

طالب عدد من المواطنين الجهات ذات الاختصاص، بإلزام المطابخ بالإغلاق لمنع إقامة المناسبات والتقيّد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن ناصر الدوسري: عدم إغلاق المطابخ سمح بإقامة المناسبات والتجمعات، وهذا الأمر يساعد على انتشار فيروس كورونا، وهذا ما رفضته التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص التي رفضت خلاله إقامة المناسبات والأفراح لحماية المواطنين من انتشار هذا الوباء العالمي.

وشدّد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمناطق والمحافظات، بإلزام المطابخ بالإغلاق؛ أسوة بالأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة.

من ناحيته قال المواطن فهد العتيبي: المطابخ أتاحت للغير مبالين بصحة الآخرين إقامة المناسبات والزواجات من خلال تجهيز الولائم لهم، وهذا فيه مخالفة للتعليمات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ لذلك آن الأوان لإلزام المطابخ بالإغلاق ومنع تجهيز الولائم للمناسبات الكبيرة والأفراح.

ودعا مواطنون إلى التقيّد بالتعليمات التي تؤكد البقاء في المنزل ومنع التجمعات وإقامة المناسبات والتكاتف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون يطالبون بإغلاق المطابخ لمنع المناسبات ومحاصرة "كورونا"
سبق

طالب عدد من المواطنين الجهات ذات الاختصاص، بإلزام المطابخ بالإغلاق لمنع إقامة المناسبات والتقيّد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن ناصر الدوسري: عدم إغلاق المطابخ سمح بإقامة المناسبات والتجمعات، وهذا الأمر يساعد على انتشار فيروس كورونا، وهذا ما رفضته التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص التي رفضت خلاله إقامة المناسبات والأفراح لحماية المواطنين من انتشار هذا الوباء العالمي.

وشدّد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمناطق والمحافظات، بإلزام المطابخ بالإغلاق؛ أسوة بالأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة.

من ناحيته قال المواطن فهد العتيبي: المطابخ أتاحت للغير مبالين بصحة الآخرين إقامة المناسبات والزواجات من خلال تجهيز الولائم لهم، وهذا فيه مخالفة للتعليمات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ لذلك آن الأوان لإلزام المطابخ بالإغلاق ومنع تجهيز الولائم للمناسبات الكبيرة والأفراح.

ودعا مواطنون إلى التقيّد بالتعليمات التي تؤكد البقاء في المنزل ومنع التجمعات وإقامة المناسبات والتكاتف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:52 PM

مواطنون يطالبون بإغلاق المطابخ لمنع المناسبات ومحاصرة "كورونا"

أسوة بالأسواق.. أكّدوا أن استمرارها يزيد فرص التجمّعات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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طالب عدد من المواطنين الجهات ذات الاختصاص، بإلزام المطابخ بالإغلاق لمنع إقامة المناسبات والتقيّد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن ناصر الدوسري: عدم إغلاق المطابخ سمح بإقامة المناسبات والتجمعات، وهذا الأمر يساعد على انتشار فيروس كورونا، وهذا ما رفضته التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص التي رفضت خلاله إقامة المناسبات والأفراح لحماية المواطنين من انتشار هذا الوباء العالمي.

وشدّد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمناطق والمحافظات، بإلزام المطابخ بالإغلاق؛ أسوة بالأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة.

من ناحيته قال المواطن فهد العتيبي: المطابخ أتاحت للغير مبالين بصحة الآخرين إقامة المناسبات والزواجات من خلال تجهيز الولائم لهم، وهذا فيه مخالفة للتعليمات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ لذلك آن الأوان لإلزام المطابخ بالإغلاق ومنع تجهيز الولائم للمناسبات الكبيرة والأفراح.

ودعا مواطنون إلى التقيّد بالتعليمات التي تؤكد البقاء في المنزل ومنع التجمعات وإقامة المناسبات والتكاتف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير.

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