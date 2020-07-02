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"الصحة" تعلن تسجيل 3383 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 197608

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 يوليو 2020، تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 197608 حالة .
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4909 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 137669 حالة، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1752 حالة وفاة "رحمهم الله".
وبلغ عدد الحالات النشطة 58187، والحالات الحرجة 2287 حالة.

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"الصحة" تعلن تسجيل 3383 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 197608
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 يوليو 2020، تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 197608 حالة .
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4909 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 137669 حالة، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1752 حالة وفاة "رحمهم الله".
وبلغ عدد الحالات النشطة 58187، والحالات الحرجة 2287 حالة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
03:48 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:15 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3383 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 197608

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
88,418

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 يوليو 2020، تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 197608 حالة .
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4909 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 137669 حالة، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1752 حالة وفاة "رحمهم الله".
وبلغ عدد الحالات النشطة 58187، والحالات الحرجة 2287 حالة.

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