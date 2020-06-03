"الزهراني" إلى رتبة رائد بدوريات الأمن في مكة

قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، الرائد عبدالله بن أحمد الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "رائد"، مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد، وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.